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النائب قاسم هاشم: حتى الآن لن نشارك في الإستشارات النيابية إنطلاقاً من موقف سياسي نتخذه بناء على كل التطورات والمجريات التي حصلت في الإستحقاقات السابقة وهذه إستشارات نيابية غير ملزمة "لا بتقدم ولا بتأخر" (LBCI)

Lebanon 24
15-01-2025 | 01:35
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15/01/2025 11:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24
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15/01/2025 11:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
15/01/2025 11:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
15/01/2025 11:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24
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