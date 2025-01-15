Advertisement

أخبار عاجلة

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي يصل يوم غد الى لبنان في زيارة رسمية (LBCI)

Lebanon 24
15-01-2025 | 01:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأردنية: نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية يزور دمشق اليوم ويلتقي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا
lebanon 24
15/01/2025 11:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: بوسع رئيس الوزراء اللبناني الاعتماد على دعم باريس في مهامه
lebanon 24
15/01/2025 11:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس التيّار الوطنيّ الحر النائب جبران باسيل: بتوفيق عون يكون التوفيق للبنان كلّه فهنأناه طبعًا (LBCI)
lebanon 24
15/01/2025 11:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي يصل إلى طهران في زيارة رسمية
lebanon 24
15/01/2025 11:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:37 | 2025-01-15
04:37 | 2025-01-15
04:36 | 2025-01-15
04:35 | 2025-01-15
04:27 | 2025-01-15
04:23 | 2025-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24