Advertisement

أخبار عاجلة

البطريرك الراعي من بعبدا: تشرفنا مع السادة المطارنة لزيارة فخامة الرئيس عون والمباركة له بانتخابه وتهنئته على خطاب القسم

Lebanon 24
15-01-2025 | 03:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مع وفد من المطارنة الى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
lebanon 24
15/01/2025 11:40:06 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب غسان سكاف من بعبدا: اعربت لفخامته عن دعمي المطلق لمسيرة العهد وتمنياتي ان يتحول خطاب القسم الى بيان وزاري
lebanon 24
15/01/2025 11:40:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل خلوة الراعي - عون.. هكذا وصف البطريرك "خطاب القسم"
lebanon 24
15/01/2025 11:40:06 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح هنأ الرئيس عون: يدي ممدودة لفخامته لتحقيق كل ما ورد في خطاب القسم
lebanon 24
15/01/2025 11:40:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:38 | 2025-01-15
04:38 | 2025-01-15
04:37 | 2025-01-15
04:37 | 2025-01-15
04:36 | 2025-01-15
04:35 | 2025-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24