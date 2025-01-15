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الراعي: لا إقصاء لأحد والرئيس عون أكد على ضرورة مشاركة الجميع ولا يمكن لأي طرف أن يكون جانباً

Lebanon 24
15-01-2025 | 03:38
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الراعي: عون تمنى تأليف الحكومة بأسرع وقت وألا يكون هناك أي إقصاء لأحد
lebanon 24
15/01/2025 11:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل: أريد رئيسًا يؤمن بسيادة لبنان وحصرية السلاح ولا يساوم على الموضوع وسنتواصل مع الجميع على مساحة الوطن وتحدثت إلى الرئيس نبيه بري لأن العلاقة كانت مقطوعة وهو الفريق الشيعي الوحيد في الدولة الذي يمكن أن نتكلّم معه ولا نريد إقصاء أحد
lebanon 24
15/01/2025 11:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: تمنينا للرئيس السلام التوفيق في مهمته الصعب وأكدنا أمامه ضرورة التواصل مع الكل وبدء حوار مع الجميع ولا مجال لإلغاء أحد
lebanon 24
15/01/2025 11:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بو صعب: سلام منفتح على الجميع ولا نية لديه لإقصاء أحد
lebanon 24
15/01/2025 11:40:45 Lebanon 24 Lebanon 24
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