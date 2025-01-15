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الراعي رداً على سؤال عما إذا كان متفائلاً بالعهد الجديد: ننطلق من التفاؤل وليس من التشاؤم

Lebanon 24
15-01-2025 | 03:39
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