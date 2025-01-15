النائب الياس بو صعب بعد لقائه الرئيس المكلف نواف سلام: تمنيت لدولة الرئيس التوفيق وهناك نوع من الامل والفرصة ونحن بحاجة الى التصرف بعقلانية لتحقيقهما

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