Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الفلسطيني: سنعمل على تعزيز الوحدة الفلسطينية وسنحرص على أن يستفيد كل المواطنين من فرص العيش الكريم

Lebanon 24
15-01-2025 | 03:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في اتصال مع وزير خارجية الأردن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بالإضافة إلى التطورات في سوريا
lebanon 24
15/01/2025 14:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الديوان الأميري القطري: أمير قطر ورئيس الوزراء البريطاني بحثا تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية
lebanon 24
15/01/2025 14:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية: الرئيس عباس أكد لوزير الخارجية البريطاني خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية واستمرار الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية
lebanon 24
15/01/2025 14:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24
عون تلقى اتصالا من رئيس مجلس الوزراء العراقي: لتطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها في المجالات كافة
lebanon 24
15/01/2025 14:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:43 | 2025-01-15
07:34 | 2025-01-15
07:22 | 2025-01-15
07:21 | 2025-01-15
07:15 | 2025-01-15
07:08 | 2025-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24