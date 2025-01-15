Advertisement

أخبار عاجلة

نواف سلام يلتقي كتلة تحالف التغيير في اطار الاستشارات النيابية غير الملزمة

Lebanon 24
15-01-2025 | 03:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب مارك ضو بعد لقائه ونواب كتلة تحالف التغيير الرئيس نواف سلام: نحن في مرحلة جديدة في لبنان وطموحات اللبنانيين الذهاب في الاتجاه الصحيح
lebanon 24
15/01/2025 14:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الصادق: كتلة تحالف التغيير ستسمي نواف سلام
lebanon 24
15/01/2025 14:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
كتلة "تحالف التغيير": تمنينا على سلام تجنب المحاصصة الحزبية في الحكومة
lebanon 24
15/01/2025 14:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام يبدأ مشاوراته الحكوميّة.. انطلاق الاستشارات النيابية غير الملزمة في البرلمان
lebanon 24
15/01/2025 14:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:43 | 2025-01-15
07:34 | 2025-01-15
07:22 | 2025-01-15
07:21 | 2025-01-15
07:15 | 2025-01-15
07:08 | 2025-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24