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واللا عن مصادر أمنية: حماس تنجح بتجنيد مزيد من العناصر وتستخدم ضد الجيش الإسرائيلي وسائل لم يكن يعرفها

Lebanon 24
15-01-2025 | 03:55
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