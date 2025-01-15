النائب مارك ضو من مجلس النواب: تمنينا على الرئيس المكلف ان تكون الحكومة اصغر حكومة ممكنة على ان لا يكون فيها حزبيين واي محاصصة حزبية بل التركيز على مسألة المهام المطلوبة منها

Lebanon 24