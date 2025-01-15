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مارك ضو من مجلس النواب: لا لخلط النيابة مع الوزارة ويجب تسليم السلاح غير الشرعي

Lebanon 24
15-01-2025 | 04:02
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مارك ضو من مجلس النواب: لا عودة للثلاثية مع ضرورة ضبط السلاح وتسليمه وطالبنا سلام بتشكيل سريع ونعتبر انفسنا ممثلين بفخامة الرئيس وبالرئيس المكلف واليوم هناك فرصة حقيقية لانقاذ البلد
lebanon 24
15/01/2025 14:50:16 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب مارك ضو من مجلس النواب: تمنينا على الرئيس المكلف ان تكون الحكومة اصغر حكومة ممكنة على ان لا يكون فيها حزبيين واي محاصصة حزبية بل التركيز على مسألة المهام المطلوبة منها
lebanon 24
15/01/2025 14:50:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بوصعب من مجلس النواب: نمط تأليف الحكومة سيكون مختلف عن عمليات التأليف في السابق وتمنيت عليه ان لا يكون التأليف على نمط المحاصصة
lebanon 24
15/01/2025 14:50:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بوصعب من مجلس النواب: التواصل مستمر بين الرئيس بري والرئيس المكلف وسيستمر لما فيه خير البلاد
lebanon 24
15/01/2025 14:50:16 Lebanon 24 Lebanon 24
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