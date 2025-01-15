مارك ضو من مجلس النواب: لا عودة للثلاثية مع ضرورة ضبط السلاح وتسليمه وطالبنا سلام بتشكيل سريع ونعتبر انفسنا ممثلين بفخامة الرئيس وبالرئيس المكلف واليوم هناك فرصة حقيقية لانقاذ البلد

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