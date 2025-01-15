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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان يعقد اجتماعا استراتيجيا مع قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي

Lebanon 24
15-01-2025 | 04:22
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