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"اللقاء التشاوي المستقل": تطرقنا إلى موضوع الحكومة وشكلها مع الرئيس سلام وأبلغناه بأننا نضع أنفسنا بتصرفه لشرح له أي موضوع يرتبط بالملفات المالية

Lebanon 24
15-01-2025 | 04:38
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