Advertisement

أخبار عاجلة

كتلة الإعتدال الوطني: نتمنى تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن وطالبنا بـ"حقيبة ونص" ضمنها ونتمنى من الجميع المشاركة فيها

Lebanon 24
15-01-2025 | 04:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تكتل "الوطني المستقل": لم نُسمِّ أحداً ونتمنى على نواف سلام الإنفتاح على الجميع وسنكون كتلة داعمة للعهد ولرئاسة الجمهوريّة
lebanon 24
15/01/2025 14:53:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"الإعتدال الوطني": طالبنا بـ"حقيبة ونص" في الحكومة الجديدة
lebanon 24
15/01/2025 14:53:33 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب طوني فرنجيّة باسم "التكتل الوطني المستقل": تمنّينا على نواف سلام تشكيل حكومة كفاءات تكون على قدر تطلّعات المرحلة ونقف إلى جانب هذا العهد والحكومة
lebanon 24
15/01/2025 14:53:33 Lebanon 24 Lebanon 24
كتلة الإعتدال الوطني: سلام أكد على مبدأ الإنماء المتوازن ونتمنى أن ينعكس النفس الإنمائي على خدمة البلد
lebanon 24
15/01/2025 14:53:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:43 | 2025-01-15
07:34 | 2025-01-15
07:22 | 2025-01-15
07:21 | 2025-01-15
07:15 | 2025-01-15
07:08 | 2025-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24