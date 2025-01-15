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أردوغان: فلتسحب كل القوى يدها من المنطقة ونحن سنتمكن مع أشقائنا السوريين من سحق داعش ووحدات حماية الشعب

Lebanon 24
15-01-2025 | 05:04
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