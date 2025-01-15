باسيل بعد اجتماع تكتل "لبنان القوي" مع رئيس الحكومة المُكلف نواف سلام: هناك فرصة للتوازن وللشراكة الفعلية بين اللبنانيين وللإصلاح وتسمية نواف سلام ليست هزيمة لأحد

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