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الخارجية المصرية: الوزير بدر عبد العاطي يؤكد خلال لقاء نظيره السوداني في بورتسودان أهمية تحقيق وقف إطلاق النار وبذل الجهود لاستعادة استقرار السودان

Lebanon 24
15-01-2025 | 05:42
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