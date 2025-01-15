19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
3
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
القناة 12 الإسرائيلية: سموتريتش اشترط أيضا تقليص المساعدات الإنسانية والاستيلاء على الأراضي في غزة بشكل دائم
Lebanon 24
15-01-2025
|
05:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: سموتريتش اشترط للبقاء في الحكومة الالتزام بالعودة للقتال بعد اليوم الـ42 من الصفقة
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: سموتريتش اشترط للبقاء في الحكومة الالتزام بالعودة للقتال بعد اليوم الـ42 من الصفقة
15/01/2025 17:43:17
15/01/2025 17:43:17
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: سموتريتش يعلن مصادرة نحو 24 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية في الضفة للتوسع الاستيطاني
Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: سموتريتش يعلن مصادرة نحو 24 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية في الضفة للتوسع الاستيطاني
15/01/2025 17:43:17
15/01/2025 17:43:17
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يستدعي بن غفير لمناقشة التقدم في مفاوضات صفقة تبادل الرهائن عقب اجتماعه مع سموتريتش
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يستدعي بن غفير لمناقشة التقدم في مفاوضات صفقة تبادل الرهائن عقب اجتماعه مع سموتريتش
15/01/2025 17:43:17
15/01/2025 17:43:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هوكشتاين: انسحابات الجيش الإسرائيلي ستستمر حتى تُصبح القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية بشكل تام
Lebanon 24
هوكشتاين: انسحابات الجيش الإسرائيلي ستستمر حتى تُصبح القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية بشكل تام
15/01/2025 17:43:17
15/01/2025 17:43:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو أثار ضجة كبيرة.. رحمة رياض بلقطات رومانسية مع زوجها
Lebanon 24
فيديو أثار ضجة كبيرة.. رحمة رياض بلقطات رومانسية مع زوجها
11:30 | 2025-01-14
14/01/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 4 ساعات من الجريمة.. توقيف قاتل جورج روكز في ضبية (صورة)
Lebanon 24
بعد 4 ساعات من الجريمة.. توقيف قاتل جورج روكز في ضبية (صورة)
01:27 | 2025-01-15
15/01/2025 01:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي عن انتخاب عون؟ اقرأوا هذه التفاصيل
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي عن انتخاب عون؟ اقرأوا هذه التفاصيل
13:00 | 2025-01-14
14/01/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة قتل مروعة في الضبية داخل معرض للسيارات.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
جريمة قتل مروعة في الضبية داخل معرض للسيارات.. إليكم ما حصل
14:59 | 2025-01-14
14/01/2025 02:59:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الأب خنيصر: قلّة هطولات الأمطار لكن لا دخول في الجفاف والتصحّر
Lebanon 24
الأب خنيصر: قلّة هطولات الأمطار لكن لا دخول في الجفاف والتصحّر
18:27 | 2025-01-14
14/01/2025 06:27:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
10:39 | 2025-01-15
الحكومة الإسرائيلية: الاتفاق يضمن تحقيق أهداف الحرب
10:38 | 2025-01-15
الرئيس المكلّف نواف سلام غادر مجلس النواب مِن دون الإِدلاء بِأَيّ تصريح
10:28 | 2025-01-15
مندوبة بريطانيا: أكثر من 20 مليون يمني بحاجة للمساعدة
10:24 | 2025-01-15
"لبنان 24": قوة مشاة إسرائيلية تتقدم باتجاه المدخل الشمالي لبلدة مارون الراس
10:23 | 2025-01-15
المرصد السوري: 3 قتلى في هجوم طائرة مسيّرة إسرائيلية على رتل عسكري في بلدة في ريف القنيطرة
10:14 | 2025-01-15
الرئيس المُكلف نواف سلام يُنهي اليوم الأول من الاستشارات النيابة غير الملزمة
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
15/01/2025 17:43:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
15/01/2025 17:43:17
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
15/01/2025 17:43:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24