عدوان بعد اجتماع "الجمهوريّة القويّة" بالرئيس المكلف نواف سلام: مطلبنا الأساسي قبل الأحجام والحصص أنّ تكون خطة الحكومة خطاب القسم ولا نُريد أنّ نعود إلى أيّ معادلات سابقة منها "جيش وشعب ومقاومة"

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