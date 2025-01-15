النائب طوني فرنجيّة باسم "التكتل الوطني المستقل": تمنّينا على نواف سلام تشكيل حكومة كفاءات تكون على قدر تطلّعات المرحلة ونقف إلى جانب هذا العهد والحكومة

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