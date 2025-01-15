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طوني فرنجيّة: نحن وللمرة الأولى أمام موجة تفاؤلية في البلد وعلينا أن نستفيد من هذه الفرصة وسنقوم بكل ما بوسعنا لإنجاح العهد والحكومة

Lebanon 24
15-01-2025 | 06:17
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طوني فرنجيّة: لم نتكّلم لا بمشاركة ولا غيرها في الحكومة ولدى نواف سلام الحكمة الكافية لعدم تفويت هذه الفرصة ولإنقاذ لبنان والتواصل بين كلّ مكوّنات الوطن أمر ضروري والحكومة تتطلّب أكبر إجماع ممكن
lebanon 24
15/01/2025 17:44:49 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية: سنقوم بكل ما بوسعنا لإنجاح العهد والحكومة
lebanon 24
15/01/2025 17:44:49 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب طوني فرنجيّة باسم "التكتل الوطني المستقل": تمنّينا على نواف سلام تشكيل حكومة كفاءات تكون على قدر تطلّعات المرحلة ونقف إلى جانب هذا العهد والحكومة
lebanon 24
15/01/2025 17:44:49 Lebanon 24 Lebanon 24
طوني فرنجيّة: نتمنّى على "الثنائي الشيعي" أن يُلاقي يد نواف سلام الممدودة بيد ممدودة أيضاً وأن نبني كلّنا هذا البلد
lebanon 24
15/01/2025 17:44:49 Lebanon 24 Lebanon 24
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