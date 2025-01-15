طوني فرنجيّة: لم نتكّلم لا بمشاركة ولا غيرها في الحكومة ولدى نواف سلام الحكمة الكافية لعدم تفويت هذه الفرصة ولإنقاذ لبنان والتواصل بين كلّ مكوّنات الوطن أمر ضروري والحكومة تتطلّب أكبر إجماع ممكن

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