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رئيس الوزراء النرويجي: يجب وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الرهائن والسماح بإدخال المساعدات

Lebanon 24
15-01-2025 | 06:44
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