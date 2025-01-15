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النائب احمد الخير من السرايا: الزيارة اليوم كانت مناسبة لشكر دولة الرئيس ميقاتي على كل جهوده ودوره الكبير خصوصاً في المرحلة السابقة جراء الفراغ في سدة الرئاسة لأكثر من سنتين وأربعة أشهر

Lebanon 24
15-01-2025 | 06:52
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النائب جهاد الصمد من السرايا: زيارتي اليوم هي زيارة تقدير واحترام لدولة الرئيس ميقاتي واهم ما يتميز به الإنسان الذي يتعاطى الشأن العام ان تكون لديه ميزة الإنصاف لذلك اشكر دولة الرئيس ميقاتي على كل ما بذله من جهود وطنية واستثنائية في فترة الفراغ
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