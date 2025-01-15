رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل بعد لقاء الرئيس المكلف نواف سلام: نتمنى أنّ تكون الحكومة المقبلة حكومة الكفاءات وما يهمنا هو تسهيل مهمّة رئيس الجمهوريّة وتسهيل تشكيل الحكومة

Lebanon 24