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رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل بعد لقاء الرئيس المكلف نواف سلام: نتمنى أنّ تكون الحكومة المقبلة حكومة الكفاءات وما يهمنا هو تسهيل مهمّة رئيس الجمهوريّة وتسهيل تشكيل الحكومة
Lebanon 24
15-01-2025
|
08:54
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