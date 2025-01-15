كتلة نواب الأرمن بعد لقائها مع سلام: ندعو إلى تشكيل حكومة جامعة مع التأكيد على ضرورة مراعاة الدستور والطائف والتمثيل الصحيح ولدينا كلّ الإستعداد للمشاركة في الحكومة

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