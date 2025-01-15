كتلة "التوافق الوطني": للإسراع من دون تسرّع في تشكيل حكومة جامعة وأكدنا لدولة الرئيس أنّ إتّفاق الطائف هو الوسيلة لتذليل كلّ العقبات التي قد تعرقل مسار الحياة السياسية في البلاد

Lebanon 24