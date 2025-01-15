Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يعقد اجتماعا تشاوريا بعد قليل بخصوص صفقة التبادل

Lebanon 24
15-01-2025 | 09:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو سيعقد اجتماعات مع وزراء منهم بن غفير وسموتريتش على خلفية التقدم في صفقة التبادل
lebanon 24
15/01/2025 20:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو عقد مشاورات ليلية لبحث صفقة التبادل مع حركة حماس
lebanon 24
15/01/2025 20:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم: نتنياهو يعقد حاليا اجتماعا لمناقشة تطورات صفقة التبادل وإسرائيل لم تتسلم رد حماس حتى اللحظة
lebanon 24
15/01/2025 20:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو سيجري مكالمة طارئة عبر الفيديو مع رئيس الموساد الموجود بقطر بخصوص صفقة التبادل
lebanon 24
15/01/2025 20:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:18 | 2025-01-15
13:17 | 2025-01-15
13:13 | 2025-01-15
13:00 | 2025-01-15
12:56 | 2025-01-15
12:54 | 2025-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24