القناة 12 الإسرائيلية: في أعقاب التقدم في المفاوضات ألغى وزير الخارجية ساعر زيارته إلى المجر وسيعود الليلة للمشاركة في النقاشات والتصويت على الصفقة في الكابينيت

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