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رويترز: رئيس وزراء قطر يلتقي بمفاوضي حماس لإعطاء دفعة نهائية لمساعي الاتفاق بشأن غزة والتبادل
Lebanon 24
15-01-2025
|
11:25
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