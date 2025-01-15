16
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
2
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي سينسحب خلال المرحلة الأولى من الاتفاق إلى حدود غزة بعمق 700 متر (الجزيرة)
Lebanon 24
15-01-2025
|
11:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي سينسحب من محور نيتساريم في المرحلة الأولى من الاتفاق
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي سينسحب من محور نيتساريم في المرحلة الأولى من الاتفاق
15/01/2025 22:46:43
15/01/2025 22:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
جيروزاليم بوست عن مصادر: المرحلة الأولى من التحضير لانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة جارية حاليا (الجزيرة)
Lebanon 24
جيروزاليم بوست عن مصادر: المرحلة الأولى من التحضير لانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة جارية حاليا (الجزيرة)
15/01/2025 22:46:43
15/01/2025 22:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نقاط الخلاف التي تعرقل صفقة التبادل تتمثل في عدد الأسرى المفرج عنهم في المرحلة الأولى والمواقع التي سينسحب منها الجيش الاسرائيلي وموعد إنهاء الحرب
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نقاط الخلاف التي تعرقل صفقة التبادل تتمثل في عدد الأسرى المفرج عنهم في المرحلة الأولى والمواقع التي سينسحب منها الجيش الاسرائيلي وموعد إنهاء الحرب
15/01/2025 22:46:43
15/01/2025 22:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش سينسحب من معبر رفح بعد وقت قصير من توقيع الاتفاق
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش سينسحب من معبر رفح بعد وقت قصير من توقيع الاتفاق
15/01/2025 22:46:43
15/01/2025 22:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد 4 ساعات من الجريمة.. توقيف قاتل جورج روكز في ضبية (صورة)
Lebanon 24
بعد 4 ساعات من الجريمة.. توقيف قاتل جورج روكز في ضبية (صورة)
01:27 | 2025-01-15
15/01/2025 01:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة.. فنانة معروفة تعلن اعتزالها الفن لافتتاح حضانة؟
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة.. فنانة معروفة تعلن اعتزالها الفن لافتتاح حضانة؟
16:00 | 2025-01-14
14/01/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأ برّي بقراره وأغضب "الثنائيّ"... لماذا غيّر جنبلاط موقفه؟
Lebanon 24
فاجأ برّي بقراره وأغضب "الثنائيّ"... لماذا غيّر جنبلاط موقفه؟
08:00 | 2025-01-15
15/01/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأب خنيصر: قلّة هطولات الأمطار لكن لا دخول في الجفاف والتصحّر
Lebanon 24
الأب خنيصر: قلّة هطولات الأمطار لكن لا دخول في الجفاف والتصحّر
18:27 | 2025-01-14
14/01/2025 06:27:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب في رسالة عاجلة لرئيس الجمهوريّة ولنواف سلام: أطالب بإعدام هذا الرجل
Lebanon 24
مايا دياب في رسالة عاجلة لرئيس الجمهوريّة ولنواف سلام: أطالب بإعدام هذا الرجل
09:23 | 2025-01-15
15/01/2025 09:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
15:45 | 2025-01-15
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مستعدون لزيادة استجابتنا الإنسانية في غزة بشكل كبير
15:40 | 2025-01-15
رئيس وزراء أستراليا: أرحب بإعلان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الرهائن بعد صراع دام 15 شهرا
15:39 | 2025-01-15
سموتريتش: لن أبقى في الحكومة من دون ضمانات للعودة إلى الحرب
15:37 | 2025-01-15
البيت الأبيض: وقف إطلاق النار سيستمر بالتزامن مع المفاوضات بشأن المرحلة الثانية حتى في حال تجاوزت 6 أسابيع
15:37 | 2025-01-15
البيت الأبيض: المرحلة الأولى التي ستبدأ الأحد ستعرف توقف القتال وبدء الإفراج عن الرهائن وزيادة المساعدات
15:36 | 2025-01-15
البيت الأبيض: اتفاق وقف إطلاق النار سيوقف القتال ويزيد من المساعدات لسكان غزة الذين يعيشون ظروفا صعبة
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
15/01/2025 22:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
15/01/2025 22:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
15/01/2025 22:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24