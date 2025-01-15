وزير خارجية إسبانيا: ننوه بإدارة ميقاتي لشؤون لبنان طوال الفترة السابقة الصعبة ومواجهته للتحديات العديدة التي تعرض لها لبنان بما فيها الحرب الأخيرة

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