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وزير خارجية الدانمارك بعد لقائه ميقاتي: نهنئ لبنان على انتخاب رئيسٍ للجمهورية ونتمنى تشكيل حكومة جديدة قريباً

Lebanon 24
15-01-2025 | 12:43
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