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الجزيرة: تم التأكيد على أن الخرائط الخاصة بانسحاب الجيش الاسرائيلي ستستند إلى خرائط ما قبل 7 تشرين الاول

Lebanon 24
15-01-2025 | 12:44
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