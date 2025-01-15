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إعلام إسرائيلي: أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم ستعلن بعد جلسة الحكومة غدا

Lebanon 24
15-01-2025 | 13:40
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