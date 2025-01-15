القناة 12 الإسرائيلية: من المتوقع أن يبقى رئيسا الموساد والشاباك وممثل الجيش في الدوحة ليلة إضافية لوضع اللمسات النهائية على الصفقة وبعد عودتهم سيجتمع مجلس الوزراء

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