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وزير خارجية قطر: يبدأ تنفيذ الاتفاق في يوم الأحد التاسع عشر من كانون الثاني

Lebanon 24
15-01-2025 | 13:55
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