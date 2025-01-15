Advertisement

أخبار عاجلة

الأردن يرحب باتفاق غزة ويدعو إلى تحرك دولي "فوري" لإدخال المساعدات

Lebanon 24
15-01-2025 | 15:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العاهل الأردني: يجب التحرك بشكل فوري للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة بشكل كاف
lebanon 24
16/01/2025 00:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز": سوريا ستواصل العمل باتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 وعلى المجتمع الدولي التأكد من أن إسرائيل سلتزم بها أيضاً
lebanon 24
16/01/2025 00:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية" السعودية: المملكة تجدد مطالبها للمجتمع الدولي بضرورة التحرك لوضع حد لانتهاكات إسرائيل الصارخة والمتكررة
lebanon 24
16/01/2025 00:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل الأردني لبلينكن: وقف الحرب الإسرائيلية على غزة يستدعي تحركا دوليا فوريا وجادا
lebanon 24
16/01/2025 00:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2025-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:27 | 2025-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2025-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:10 | 2025-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:51 | 2025-01-15
17:50 | 2025-01-15
17:48 | 2025-01-15
17:47 | 2025-01-15
17:38 | 2025-01-15
17:36 | 2025-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24