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أردوغان يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويأمل أن يفتح الباب أمام سلام واستقرار دائمين في المنطقة

Lebanon 24
15-01-2025 | 15:20
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