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البيت الأبيض: وقف إطلاق النار سيستمر بالتزامن مع المفاوضات بشأن المرحلة الثانية حتى في حال تجاوزت 6 أسابيع

Lebanon 24
15-01-2025 | 15:37
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