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عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: انتزعنا كل شروطنا التي طرحناها منذ بدء حرب الإبادة والاجتياح

Lebanon 24
15-01-2025 | 16:23
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