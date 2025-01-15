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وزير خارجية إسرائيل: اتفاق غزة سيسمح بإطلاق سراح من قتلوا إسرائيليين

Lebanon 24
15-01-2025 | 16:54
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