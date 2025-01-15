Advertisement

أخبار عاجلة

مدفعية الاحتلال تقصف منطقة الصفطاوي شمالي القطاع

Lebanon 24
15-01-2025 | 17:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طائرات الاحتلال تقصف خيام النازحين في محيط مسجد بلال في منطقة البصة غرب دير البلح وسط غزة
lebanon 24
16/01/2025 03:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24
آليات الاحتلال تطلق النار شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع (الميادين)
lebanon 24
16/01/2025 03:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرات الاحتلال تقصف منزلاً في محيط مخبز البنا في دير البلح وسط القطاع
lebanon 24
16/01/2025 03:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: مقتل الضابط والجندي من لواء ناحال كان بسبب إطلاق صاروخ مضاد للدروع في منطقة بيت حانون شمالي القطاع
lebanon 24
16/01/2025 03:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:42 | 2025-01-15
18:41 | 2025-01-15
18:40 | 2025-01-15
18:39 | 2025-01-15
18:35 | 2025-01-15
18:34 | 2025-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24