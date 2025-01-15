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الدفاع المدني الفلسطيني: استشهاد 12 شخصاً على الأقلّ في قصف على شمال قطاع #غزة

Lebanon 24
15-01-2025 | 17:32
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