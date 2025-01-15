Advertisement

أخبار عاجلة

غوتيريش: يجب إزالة العقبات الأمنية والسياسية أمام إيصال المساعدات إلى غزة

Lebanon 24
15-01-2025 | 18:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: من الضروري إزالة القيود على دخول المساعدات لغزة
lebanon 24
16/01/2025 03:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: سأسهر على تفعيل عمل القوى الأمنية كأداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين كما سنناقش استراتيجية دفاعية كاملة على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكن الدولة اللبنانية من إزالة الإحتلال الإسرائيلي وردع عدوانه
lebanon 24
16/01/2025 03:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": المساعدات للبنان تتضمّن بنداً للتعامل مع المتطلبات الأمنية لتحول السلطة في سوريا
lebanon 24
16/01/2025 03:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان: الولايات المتحدة تستكمل الخطوات اللازمة لإزالة العوائق أمام الشراكة النووية المدنية مع الشركات الهندية (الحرة)
lebanon 24
16/01/2025 03:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:42 | 2025-01-15
18:41 | 2025-01-15
18:40 | 2025-01-15
18:39 | 2025-01-15
18:34 | 2025-01-15
18:17 | 2025-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24