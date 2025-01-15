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أخبار عاجلة
وسائل إعلام إسرائيلية: حماس تمضي قدماً في إدارة قطاع غزة وبهذا لم تصل إسرائيل إلى أهداف الحرب ولم تغير الواقع في المنطقة
Lebanon 24
15-01-2025
|
23:10
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