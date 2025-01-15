Advertisement

أخبار عاجلة

التلفزيون الفلسطيني: أكثر من 30 شهيدا منذ إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار جراء القصف الاسرائيلي المتواصل على غزة

Lebanon 24
15-01-2025 | 23:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية التركي: الاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار بغزة خطوة ثمينة من أجل العدالة والإنسانية
lebanon 24
16/01/2025 07:53:41 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات إسرائيلية مكثفة على غزة منذ إعلان التوصل لاتفاق لوقف النار
lebanon 24
16/01/2025 07:53:41 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي: أرحب بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أميركية
lebanon 24
16/01/2025 07:53:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة كانت "الأصعب"
lebanon 24
16/01/2025 07:53:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:52 | 2025-01-16
00:49 | 2025-01-16
00:41 | 2025-01-16
00:38 | 2025-01-16
00:14 | 2025-01-16
23:50 | 2025-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24