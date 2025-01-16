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الخارجية الباكستانية: نرحب بوقف إطلاق النار في غزة الذي من شأنه أن يساعد في إرساء السلام الدائم وتخفيف معاناة الفلسطينيين

Lebanon 24
16-01-2025 | 00:41
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