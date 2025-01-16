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حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار ومن الكوستا برافا باتجاه الاوزاعي (التحكم المروري)
Lebanon 24
16-01-2025
|
00:49
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